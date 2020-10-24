التصديري للأثاث: 158.3 مليون دولار صادرات القطاع في أول 9 شهور من 2020

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
ا ش ا
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كشفت  بيانات معلنه من قبل المجلس التصديري للأثاث أن صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الحالي تراجعت بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019

 

وبلغت صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 158.3 مليون دولار مقابل نحو 199.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

 

وقال المجلس، خلال تقريره الشهري، إن صادرات القطاع خلال شهر سبتمبر الماضي حققت نموا بلغت نسبته 30% مسجلة 24.8 مليون دولار مقابل 19 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

 

واستحوذت 8 دول على 78.4 % من إجمالي الصادرات، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة خلال التسعة شهور بما قيمته 47 مليون دولار، تلتها في المرتبة الثانية الإمارات بنحو 21 مليون دولار، واحتلت سلطنة عمان المرتبة الثالثة بنحو 17 مليون دولار، ثم العراق بنحو 13 مليون دولار.

 

وبلغت صادرات مصر من الأثاث إلى السودان خلال 9 شهور نحو 9 ملايين دولار، فيما احتلت الأردن المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 8 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة بنحو 5 ملايين دولار، ثم ليبيا بنحو 4 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات الأثاث لباقي دول العالم نحو 34 مليون دولار.

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