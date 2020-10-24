الأعلى للأثار: 97% نسبة الانتهاء من الأعمال الانشائية بالمتحف المصري الكبير

Advertisements

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الأعمال الإنشائية في المتحف المصري الكبير انتهت بنسبة 97%، وتم نقل 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف، وتم الانتهاء من ترميم 50 ألف قطعة في معاهد الترميم الموجودة داخل المتحف المصري الكبير.



ولفت "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هناك 5 آلاف قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت عنخ أموت نقلت للمتحف المصري الكبير، مضيفًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قام اليوم بزيارة المتحف المصري الكبير لمتابعة آخر مجريات الأمور في المتحف، ووضع الشركات المتقدمة لتقديم الخدمات للمتحف المصري الكبير.



وأضاف أن جائحة كورونا أثرت على موعد افتتاح المتحف الذي كان مقررًا في الربع الأخير من 2020، والتوقعات تشير إلى افتتاحه في 2021 ولكن تحديد الوقت بالتحديد أمر صعب خلال هذه الفترة.



ولفت إلى أن المتحف المصري بميدان التحرير لن يموت، خاصة أن به أكثر من 100 ألف قطعة أثرية مميزة، مضيفًا أن المتحف به أكبر لوحة من البردي يصل طولها لـ20 مترًا، ويتم الآن العمل على ترميم المتحف وإعادة سيناريوا العرض المتحفي بالمتحف المصري بالتحرير.



اقرأ أيضًا:



توقع نوكى ماساكى، السفير الياباني بالقاهرة، أن تشهد العلاقات المصرية اليابانية مزيدا من التعاون والتطور في ظل تولي "يوشيهيدي سوغا" رئاسة الوزراء اليابانية.



وأضاف "ماساكى"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المتحف المصري الكبير هدية للحضارة الإنسانية، موضحًا أن اليابان قامت باعتماد مبلغ 800 مليون دولار كقرض ميسر لبناء المتحف المصري الكبير، ودعم فني لإدارة المتحف وترميم الآثار.





وتابع السفير الياباني بالقاهرة، أن جائحة كورونا أثرت على معدل العمل بالمتحف المصري الكبير، وكنا نتوقع افتتاح المتحف قبل نهاية العام الجاري ولكن كورونا تسببت في تأجيل افتتاحه للعام المقبل، مشيرًا إلى أنه زار المتحف وكان سعيدًا للغاية لمشاهدة العمل يستمر رغم كورونا، وقد اكتمل المبني بشكل كامل وجاري العمل على تجهيزات عرض الآثار.



وأكد "ماساكي"، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون يوم عظيم، وسيكون أول المهنئين للشعب المصري، منوهًا بأن مصر بها العديد من الأماكن الأثرية والسياحية الجميلة، والسياح اليابانيين يحرصون على زيارة الأهرامات والأقصر وأسوان.







وتسلم المتحف المصري الكبير -مركز ترميم الآثار- 27 سبتمبر الجاري شهادة اعتماد المواصفات الدولية القياسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الأيزو 2018: 45001ISO.



وقام المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد بتسليم شهادة الأيزو للواء مهندس عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.







وتعد هذه الشهادة هي المرة الأولى على مستوى المتاحف المصرية والعالمية، التي يتم فيها منح شهادة أيزو لمتحف لتكون لمدة ٣ سنوات متتالية، وتجدد سنويًّا لمتابعة الأداء وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.



وتعتبر مواصفات الأيزو (ISO45001:2018) من أهم المواصفات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية.



الجدير بالذكر أن شهاده الأيزو (ISO45001:2018) تقتضي متطلبات مثل: منهجية المؤسسة أو المتحف في أسلوب السلامة، والصحة المهنية، والتخطيط وتقييم الأداء، والتحسين المستمر، وإدارة المخاطر، علاوة على أن تطبيق متطلبات المواصفات الدولية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية يسهم في زيادة المرونة التنظيمية، من خلال منع المخاطر بشكل استباقي، وتحفيز الابتكار، والتحسين المستمر لكافة أنشطة مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، كما تعزز من توافق كافة العمليات والأنشطة المختلفة مع التشريعات والقوانين ذات الصلة.



وقد روعي في تصميم مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير أعلى المعايير لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئية، كما أنه يتوافر العديد من وسائل الوقاية من الحريق والانفجارات في مواقع العمل، مع تدريب جميع العاملين على أسلوب استخدامها، لذا يتمتع المتحف المصري الكبير بأعلى معايير الأمان والسلامة؛ مما ينعكس علي تحقيق أمان الزائرين والمتعاملين مع المتحف المصري الكبير.



