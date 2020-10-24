محمد الشرنوبي وزوجته على الريد كابرت في ثاني أيام الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:20 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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انطلقت مساء أمس الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ 4، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

وحضر الفنان محمد الشرنوبي وزوجته افتتاح المهرجان لـ اليوم الثاني، حيث ارتدي قميص أبيض كلاسيك وبنطال "فلات" بنما ارتدت زوجته فستان باللون الوردي.

وشهد مهرجان الجونة صباح اليوم السبت افتتاح معرض لأعمال مصمم المناظر الشھیر ومهندس الديكور أنسى أبو سیف، الذى تلقى جائزة الإنجاز الإبداعى لمھرجان الجونة أمس الجمعة، ويضم المعرض اسكتشات وخطوط المناظر الخاصة بأفلام مثل "المومیاء" لشادى عبد السلام و"إسكندریة كمان وكمان" لیوسف شاھین و"الكیت كات" لداود عبد السید و"سرقات صیفیة" لیسرى نصر الله.

یتضمن المعرض بعضًا من ھذه التصمیمات والاسكتشات، ومقاطع من أفلامه، وبوسترات الأفلام والجوائز التى حصل عليها، إضافة إلى مناظر من "عرق البلح" لرضوان الكاشف، إضافة إلى فيلم "أحلام ھند وكامیلیا" لمحمد خان و"یوم مر.. یوم حلو" لخیرى بشارة.

وحضر المعرض انتشال التميمى مدير المهرجان وانسى أبو سيف والممثل العالمى سعيد تغماوى والمخرجة هالة خليل والمنتجة ماريان خورى وتامر كروان.

محمد الشرنوبي وزوجته على الريد كابرت في ثاني أيام الجونة السينمائي
محمد الشرنوبي وزوجته على الريد كابرت في ثاني أيام الجونة السينمائي

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