بابا الفاتيكان يستقبل رئيس وزراء أسبانيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم السبت، في القصر الرسولي بالفاتيكان، رئيس وزراء أسبانيا، السيد بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون، الذي التقى لاحقًا بأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بول ريتشارد غالاغير.

وجاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أن المحادثات في أمانة سر الدولة قد تطرقت إلى العلاقات الثنائية ومواضيع ذات اهتمام مشترك تعني الكرسي الرسولي وإسبانيا، كما وتم التشديد على أهمية حوار متواصل بين الكنيسة المحلية والسلطات الحكومية. وتم التطرق أيضًا إلى مواضيع ذات طابع دولي كحالة الطوارئ الصحية الحالية، وعملية الاندماج الأوروبي والهجرة.

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