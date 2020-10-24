بدون زوجته وأولاده.. آسر ياسين في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

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حرص الفنان آسر ياسين على حضور اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2020.



وجاء آسر ياسين في اليوم الثاني في مهرجان الجونة السينمائي،بدون زوجته وأولاده على عكس حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.



