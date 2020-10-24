علا رشدي وروجينا مع أشرف زكي وأحمد داوود في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

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ظهرت روجينا ونقيب المهن التمثيلية،وأحمد داوود وعلا رشدي، في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي.



وظهرت الفنانة علا رشدي في اليوم الثاني،من مهرجان الجونة السينمائي، بفستان أصفر قصير وروجينا ارتدت فستان قصير متألق.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.