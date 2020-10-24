محمد فراج وزوجته في اليوم الثاني من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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انطلقت مساء أمس الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ 4، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.



وحضر الفنان محمد فراج وزوجته على الريد كاربت لـ اليوم الثاني من افتتاح المهرجان حيث ارتدي بدلة كلاسيك بااللون النبيتي، وارتدت زوجته فستان باللون الوردي.



من جهة أخرى دعم المهندس نجيب ساويس رئيس مهرجان الجونة نجله أنسى فى مسابقته المقامة حاليا للشباب لتطوير صناعة افلام السينما، وحضر المسابقة المقامة ضمن الدورة الرابعة من فعاليات مهرجان الجونة كلا من الفنانة شيرين رضا والاعلامية ناردين فرج والمخرج أمير رمسيس كأعضاء لجنة تحكيم للمشاريع المقدمة.



وشهد مهرجان الجونة صباح اليوم السبت افتتاح معرض لأعمال مصمم المناظر الشھیر ومهندس الديكور أنسى أبو سیف، الذى تلقى جائزة الإنجاز الإبداعى لمھرجان الجونة أمس الجمعة، ويضم المعرض اسكتشات وخطوط المناظر الخاصة بأفلام مثل "المومیاء" لشادى عبد السلام و"إسكندریة كمان وكمان" لیوسف شاھین و"الكیت كات" لداود عبد السید و"سرقات صیفیة" لیسرى نصر الله.



یتضمن المعرض بعضًا من ھذه التصمیمات والاسكتشات، ومقاطع من أفلامه، وبوسترات الأفلام والجوائز التى حصل عليها، إضافة إلى مناظر من "عرق البلح" لرضوان الكاشف، إضافة إلى فيلم "أحلام ھند وكامیلیا" لمحمد خان و"یوم مر.. یوم حلو" لخیرى بشارة.



وحضر المعرض انتشال التميمى مدير المهرجان وانسى أبو سيف والممثل العالمى سعيد تغماوى والمخرجة هالة خليل والمنتجة ماريان خورى وتامر كروان.



