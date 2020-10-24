أول تصريحات لرئيس البنك التجاري الدولي الجديد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:26 م
شريف سامي
شريف سامي
الفجر الاقتصادي
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قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك الدولى غير تنفيذي، إن هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي السابق قيمة وقامة مصرفية.

 

جاءت تصريحات "سامي"، عقب اعلان البنك التجاري الدولي تنفيذه تعليمات البنك المركزي بتنحية رئيس مجلس الادارة  السابق هشام عز العرب نتيجة مخالفات تم رصدها تخالف الأعراف المصرفية، ما قام البنك على اثره بتعيين " سامي" في  منصب رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي وهو ما قبله البنك المركزي.

 

 

 

 

وأضاف " سامي" خلال تعليق له عبر صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي  أن هشام عز العرب أضاف الكثير للقطاع المصرفي والبنك التجاري الدولي والتكنولوجيا المالية، مشيرا إلى حرصه البالغ بمؤسسة التجاري الدولى الخيرية.

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