إصابة عمدة العاصمة الاوكرانية كييف بفيروس كورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
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أعلن عمدة العاصمة الاوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، في بيان له اليوم السبت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل يوم من إجراء أوكرانيا للانتخابات المحلية في جميع أنحاء البلاد.

 

وقال كليتشكو في بيان اليوم السبت: "تسلل لي فيروس كورونا في أكثر اللحظات إزعاجاً، حيث تلقيت نتيجة الاختبار والتى جائت إيجابية"، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

 

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة ،لكن علي أن أعزل نفسي. سأعمل من المنزل".

 

جدير بالذكر أصيب العديد من السياسين الاوكرانيين البارزين بالفيروس، بما في ذلك الرئيس السابق بيترو بوروشنكو ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، وكلاهما تعافى.

 

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