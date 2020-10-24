نجم برشلونة ينتقد حكم الكلاسيكو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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انتقد الأمريكي سيرجينو دست، ظهير أيمن برشلونة، حكم مباراة الكلاسيكو بعد الهزيمة أمام ريال مدريد (3-1)، اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة السابعة لليجا.

 

وقال دست، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية، كانت لدينا فرص، وكذلك هم، لكني منزعج من الهزيمة".

 

وتابع: "الكلاسيكو مباراة رائعة، لكن خسارتها سيئة للغاية.. لقد كانوا أكثر تفوقًا، لكني أعتقد أننا كنا نستحق المزيد".

 

وبسؤاله عن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد زميله، كليمنت لينجليت، أجاب: "لا أعرف ما إذا كانت ركلة جزاء أم لا، لقد كانت لعبة مشكوك فيها للغاية وغريبة جدًا".

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