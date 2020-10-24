نجم برشلونة ينتقد حكم الكلاسيكو
السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:30 م
الفجر الرياضي
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انتقد الأمريكي
سيرجينو دست، ظهير أيمن برشلونة، حكم مباراة الكلاسيكو بعد الهزيمة أمام ريال مدريد
(3-1)، اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة السابعة لليجا.
وقال دست، في تصريحات
نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لقد كانت مباراة صعبة
للغاية، كانت لدينا فرص، وكذلك هم، لكني منزعج من الهزيمة".
وتابع: "الكلاسيكو
مباراة رائعة، لكن خسارتها سيئة للغاية.. لقد كانوا أكثر تفوقًا، لكني أعتقد أننا كنا
نستحق المزيد".
وبسؤاله عن ركلة
الجزاء التي احتسبت ضد زميله، كليمنت لينجليت، أجاب: "لا أعرف ما إذا كانت ركلة
جزاء أم لا، لقد كانت لعبة مشكوك فيها للغاية وغريبة جدًا".