ربيع ياسين يعلن ضم ثنائي دجلة وطنطا لمنتخب الشباب





قرر ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، ضم الثنائي عبد الرحمن رشدان مدافع وادي دجلةً ومصطفي الكومي حارس مرمي نادي طنطا، إلى معسكر الفريق المغلق استعدادا للسفر للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021.





وسيواجه منتخب شباب الفراعنة، غدا نادي أسوان في تمام الرابعة عصرًا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.





وقرر وليد منظور طبيب الفريق ترتيب الكشف الطبي الشامل الإجباري لسبعة وعشرون لاعبا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين كما قرر عودة زياد فرج لاعب النادي المصري إلى التدريبات الجماعية عقب مباراة أسوان وانتهاء فترة علاجه مع دكتور صلاح عاشور التي استمرت لمدة عشرة أيام.



