مايا مرسي: المرأة تصدرت المشهد أمام لجان الانتخابات (فيديو)



باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.









قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة تصدرت المشهد منذ الصباح أمام لجان الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت اليوم السبت في 14 محافظة.وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد"، للمرحلة الأولى من انتخابات النواب في 14 محافظة، أن المرأة أصبحت كتلة حرجة في التصويت كما ستكون كتلة حرجة في البرلمان 2020 بعد حصولها على 25% كوتة تصويتية.وأشارت مايا مرسى إلى وجود 348 امرأة مرشحة قوائم وفردي في انتخابات مجلس النواب، موضحة أن هناك 2000 سيدة مدربة على متابعة الانتخابات في اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.وكشفت رئيس المجلس القومي للمرأة أن هناك 14 غرفة داخل المحافظات التي يجرى بها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى وتكون مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية وتكون متصلة بالهيئة الوطنية للانتخابات.إقرأ أيضا..