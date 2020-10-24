آخر تطورات تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، أن الزمالك نجح في تجديد عقد حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

يأتي ذلك حتى يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حال تأهل الفريق الأبيض للنهائي.

وجدد حازم إمام عقده مع الزمالك لمدة موسمين، خلال الأيام القليلة الماضية، في جلسة جمعته بمسئولي الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم لخوض مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، يوم الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وفاز الفريق الأبيض بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الرجاء، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

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