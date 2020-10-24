أياكس يكتسح فينلو 13-0 في الدوري الهولندي

حقق أياكس أمستردام فوزًا كاسحًا على فينلو بنتيجة 13-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الهولندي لكرة القدم.





وانتزع أياكس صدارة الدوري مؤقتا برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين أمام آيندهوفن وتجمد رصيد فينلو عند خمس نقاط وتراجع للمركز العاشر.





ووجه أياكس بهذا الفوز تحذيرا شديد اللهجة إلى باقي منافسيه وفي مقدمتهم أتالانتا الإيطالي قبل المواجهة معه منتصف هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.





وأحرز أياكس اليوم 13 هدفا وهو ما يزيد على رصيد أهدافه في المباريات الخمسة الماضية له في المسابقة والذي بلغ 11 هدفا.





وأحرز تراوري أهدافه الخمسة في الدقائق 17 و32 و54 و65 و87 فيما جاءت الأهداف الأخرى للفريق عن طريق يورجن إيكيلينكامب في الدقيقتين 13 و57 ودوشان تاديتش وأنتوني ودالي بليند في الدقائق 44 و55 و59 وكلاس يان هونتيلار في الدقيقتين 74 من ضربة جزاء و76 وليساندرو مارتينيز في الدقيقة 78 .





وشهدت الدقيقة 52 من المباراة طرد كريستيان كوم لاعب فينلو.



