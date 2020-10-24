رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين: 15% من الناخبين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول



باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.









قال محمود نفادي، رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين، إن المرأة المصرية في كل الاستحقاقات كانت الأكثر حرصًا على المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن 15% من الناخبين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات.وتوقع "نفادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات لـ30%، وهذه نسبة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن الخوف من انتشار فيروس كورونا أثر على الاقبال على الانتخابات خلال الفترة الحالية.ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن 90% من الدوائر الانتخابية على المقعد الفردي، سيكون بها إعادة، بسبب وجود أكثر من مرشح، لكن القوائم لن يكون بها إعادة إلى حد كبير.إقرأ أيضا..