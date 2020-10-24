رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين: 15% من الناخبين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال محمود نفادي، رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين، إن المرأة المصرية في كل الاستحقاقات كانت الأكثر حرصًا على المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن 15% من الناخبين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات.

وتوقع "نفادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات لـ30%، وهذه نسبة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن الخوف من انتشار فيروس كورونا أثر على الاقبال على الانتخابات خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن 90% من الدوائر الانتخابية على المقعد الفردي، سيكون بها إعادة، بسبب وجود أكثر من مرشح، لكن القوائم لن يكون بها إعادة إلى حد كبير.

إقرأ أيضا..

باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.



أخبار تهمك

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ يوم

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد من الكاف قبل نهائي الكونفدرالية

منذ 17 دقيقة

خالد الجندي: كلمات هذه الأغنية تسيئ إلى شرع الله (فيديو)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

منذ أقل من نصف ساعة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

جلسة حاسمة في الأهلي بين موسيماني ولجنة التخطيط

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

آخر تطورات تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»