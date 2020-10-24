إقبال كثيف من الناخبين باللجان الانتخابية في قنا مع قرب نهاية اليوم الأول (صور)



فيما قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سوف تسخر كافة إمكانياتها لتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الإنتخابية حيث وفرت استراحات وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما جرى التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري ومديرية الصحة لتوفير متطوعين من الشباب والفتيات لتنظيم دخول وخروج الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي.

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة قنا، اقبال كبير اصطفاف الناخبين بطوابير على مسافات طويلة، مع قرب نهاية الفترة الثانية من اليوم الأول.وشهدت اللجنة الانتخابية في قرية السمطا، اقبال المئات من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.