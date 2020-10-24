منة شلبي تتغزل في أحمد مالك في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

Advertisements

ظهرت الفنانة منة شلبي في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، والتي حرصت على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة بفستان متألق.



وكانت منة شلبي في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، بفستان أخضر داكن في حين ظهرت وهي تتغزل في أحمد مالك.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.