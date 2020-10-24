غدا.. الدكتورة رشا سمير تستضيف الروائية هدى بركات
السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:25 م
الفجر الفني
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تستضيف الروائية د.رشا سمير الكاتبة اللبنانية هدى بركات وذلك في بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يوم الأحد ٢٥ أكتوبر الساعة ٨ مساء.
ومن المقرر أن يكون حوار مفتوح مع الكاتبة هدى ب ركات الحاصلة على جائزة البوكر العربية وجائزة السلطان عويس.
وقدمت الكاتبة هدى بركات العديد من المؤلفات أبرزها:
"حجر الضحك"، "أهل الهوى"، "حارث المياه"، "سيديوحبيبي"، "ملكوت هذه الأرض"، "بريد الليل".
يذكر أن الروائية رشا سمير حاورت الكاتب الفرنسى والمؤرخ السياسى الشهير جيلبيرت سينويه منذ فترة قليلة وكان اللقاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".