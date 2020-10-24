محافظ أسوان: إقبال كبير من الناخبين للمشاركة باليوم الأول للتصويت بانتخابات النواب (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن هناك إقبالًا كبيرًا من الناخبين للمشاركة في التصويت في انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول للتصويت.

وقال "عطية" في اتصال هاتفي خلال تغطية خاصة لانتخابات نواب مصر المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن محافظة أسوان تضم 673 لجنة انتخابية، مشيرًا إلى أنه مر على أغلبهم هذه اللجان.

وأوضح محافظ أسوان أن هناك وعي كبير من المواطنين للتصويت في انتخابات النواب خاصة مع انكسار حدة أشعة الشمس، متوقعًا تزايد الأعداد خلال الساعات المقبلة قبل غلق باب التصويت لليوم الأول.


باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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