المغربي تشيد بدور لجنة مساعدة ذوى الإحتياجات الخاصة ومندوبي الصحة بسفاجا

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تابعت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، سير العملية الانتخابية بمدينة سفاجا، وحرصت على توفير كافة وسائل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة.



أوضحت "رئيس المدينة" أنه تم الدفع بمترجم لغة إشارة وعضو من المدرسه الفكرية في كل لجنة لمساعدة الحالات الخاصة والشرح لهم ومساعدتهم في الوصول للجنة التابعين لهم.



وأضافت "المغربي" أن مدربين الوحدة المحلية في لجنة سفاجا والقائمين على مساعدة حالات ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين، قاموا خلال اليوم الأول بتسهيل دخولهم للجان بعد توفير كرسي مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في كل لجنة من قبل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مؤكدةً على حرص المدينة على تذليل اي عقبات أو صعاب على الناخبين باللجان المختلفة.



وأثنت "رئيس المدينة" على دور لجنة متابعة ذوى الإحتياجات الخاصة وهم الأستاذة سحر النجار والأستاذة نادية أحمد الصادق والأستاذ أكرم شحات، مدير إدارة الإنتاج والتعاون والاستاذ صلاح إمبابي، مترجم لغة إلاشارة.



كما اشادت "المغربي" بدور مندوبي الصحة بكل لجنة ومتابعة قياس درجة الحرارة والاطمئنان على جميع المواطنين قبل دخول اللجان، مؤكدةً على ان العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر وبدون اي معوقات وتقديم كافة وسائل الراحة للمواطنين داخل اللجان، واشادت بوعي المواطنين من السيدات والرجال واقبالهم علي اللجان الانتخابية والادلاء باصواتهم والمشاركة بشكل ايجابي.