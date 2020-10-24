بالصور .. وزير الاتصالات: التصويت في انتخابات النواب مسؤولية وطنية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أدلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

وأكد"طلعت" على أنه قام اليوم بالإدلاء بصوته فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام انطلاقا من المسئولية الوطنية؛ ولأهميته فى تعزيز المسيرة الديموقراطية بعد أن يكتمل جناحي المؤسسة البرلمانية؛ معربا عن تطلعه الى تحقيق تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية على النسق الذي يصبو إليه المصريون ويليق بالشعب المصري العظيم.

وأضاف " طلعت "أنه قد لمس نظاما محكما والتزام كامل بكافة المعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها في سير العملية الانتخابية؛ داعيا كافة المواطنين للقيام بهذا الواجب الدستوري المهم للمشاركة في إثراء الحياة السياسية.

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وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب وزير الاتصالات

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