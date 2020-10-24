الدكتورة رشا سمير تعلن عن بيع كتبها "أون لاين"

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الكاتبة رشا سمير، عن بدء بيع الكتب الخاصة بها في أحد مكتبات الدقي.

وكتبت "سمير" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،معلنة عن بيع كتبها أيضا عن طريق الأون لاين، من خلال رسائل صفحتها.

ومن المقرر أن توجد كتب الكاتبة رشا سمير، في مكتب الميكروفون، بأحد مكتبات الدقي.

يذكر أن الروائية رشا سمير حاورت الكاتب الفرنسى والمؤرخ السياسى الشهير جيلبيرت سينويه منذ فترة قليلة وكان اللقاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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