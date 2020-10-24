الكاميروني أليوم حكما لنهائي الكونفدرالية بين بيراميدز ونهضة بركان

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدمء، كاف، عن طاقم حكام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والذي يجمع بين بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي في التاسعة من مساء الأحد على استاد مولاي عبد الله بالرباط.

ويدير اللقاء الحكم الكاميروني أليوم أليوم، ويساعده  الكاميروني ألفيس جاي وعيسى جاي من تشاد، والحكم الرابع الجابوني إيريك أوتوجو كاستان.

ويتولى مهمة طاقم عمل تقنية الفار، الحكم الزامبي جاني سيكازوي ويساعده التونسي هيثم قيراط، والأنجولي جيرسون سانتوس.

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