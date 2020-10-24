معلومات أكثر عن ال 100 شقة من وزارة الإسكان والتعمير

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:40 م
الإسكان
الإسكان
Advertisements
معلومات أكثر عن ال 100 شقة من وزارة الإسكان والتعمير

قامت وزارة الإسكان و التعمير بالاعلان عن الرابع عشر لشقق الاسكان الاجتماعي ، إذا كنت تريد معرفة المزيد من التفاصيل عن هذه الشقق يمكنك سحب كراسة الشروط من البريد، ثم تقوم بتجهيز جميع الأوراق المطلوبة للتقديم فيها، و سوف نعرض إليك عزيزى القارئ معلومات اكثر حول هذا الموضوع فاستمر بالقراءة في هذا المقال. 


معلومات عن الشقق السكنية المقدمة من وزارة الإسكان

تقدر الشقة بقيمة حوالى 31200 ألف جنيه، يتم دفع هذا المبلغ على 36 شهراً، في البداية يتم دفع مبلغ قيمته ٢٦٠٠ جنيه كل ثلاثة أشهر علي 12 دفعة، يتم تحديد استلام ميعاد الشقة  و مقدم التعاقد من خلال السن و الراتب الشهرى، علي حسب 10 آلاف لمساحة 75 متر و 30 ألف لمساحة 90 متر، و يكون القسط الشهري علي حسب كل مساحة منهم، من شروط التقديم أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة و لا يزيد عن 50سنة، ألا يكون ممتلك شقق أخرى، أيضا عدم امتلاك أي قطعة أرض او ان تكون مسجلة باسمه، يجب ألا يكون للمتقدم فيزة مشتريات متاحة حتي موعد الدراسة الائتمانية، و عدم وجود قرض بنكي أيضا يتم سداده، إذا كان متزوج فلا يحق للزوجة التقديم و لكن يمكن للأبناء من بلغو 21 أو أكثر التقديم في شقق الإسكان.

ما هى الأوراق المطلوبة أثناء التقديم على الوحدات السكنية لكل من المتزوج و الاعزب

صورة بطاقة شخصية.
الاستمارة و الإقرار بكراسة الشروط.
صورة للرقم التأمينى.
صور مفردات بالمرتب الشخصي إذا كان يعمل في قطاع حكومي أو خاص.
إيصال دفع مقدم الحجز، بالإضافة إلى إيصال شراء كراسة الشروط.
عقد الإيجار او إيصال عن حالة السكن الحالى مع وجود إيصال الكهرباء.

الأوراق المطلوبة للمتزوج هي:
 
صور شهادات ميلاد الأبناء.
قيد عائلى.
قسيمة الزواج.
رقم تأميني للزوجة أو الزوج.
صور مفردات بالمرتب الشخصي إذا كان يعمل في قطاع حكومي أو خاص.
عقد الإيجار او إيصال عن حالة السكن الحالى مع وجود إيصال الكهرباء.

معلومات أكثر عن ال 100 شقة من وزارة الإسكان والتعمير

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان والتعمير شقق وزارة الاسكان الاعلان الرابع عشر الإسكان اعلانات وزارة الاسكان

أخبار تهمك

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعلي في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من نصف ساعة

جلسة حاسمة في الأهلي بين موسيماني ولجنة التخطيط

منذ أقل من ساعة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

خالد الجندي: كلمات هذه الأغنية تسيئ إلى شرع الله (فيديو)

منذ أقل من ساعة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك يغيب عن موقعة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

كل ما تريد معرفته عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى × 20 معلومة

الشروط والأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي

اعرف موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 وشروط الحجز عبر موقع صندوق التمويل العقاري

استعلم عن نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019 وموعد سداد أول قسط

اعرف موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 وشروط الحجز عبر صندوق التمويل العقاري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»