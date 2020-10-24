معلومات أكثر عن ال 100 شقة من وزارة الإسكان والتعمير

قامت وزارة الإسكان و التعمير بالاعلان عن الرابع عشر لشقق الاسكان الاجتماعي ، إذا كنت تريد معرفة المزيد من التفاصيل عن هذه الشقق يمكنك سحب كراسة الشروط من البريد، ثم تقوم بتجهيز جميع الأوراق المطلوبة للتقديم فيها، و سوف نعرض إليك عزيزى القارئ معلومات اكثر حول هذا الموضوع فاستمر بالقراءة في هذا المقال.









معلومات عن الشقق السكنية المقدمة من وزارة الإسكان





تقدر الشقة بقيمة حوالى 31200 ألف جنيه، يتم دفع هذا المبلغ على 36 شهراً، في البداية يتم دفع مبلغ قيمته ٢٦٠٠ جنيه كل ثلاثة أشهر علي 12 دفعة، يتم تحديد استلام ميعاد الشقة و مقدم التعاقد من خلال السن و الراتب الشهرى، علي حسب 10 آلاف لمساحة 75 متر و 30 ألف لمساحة 90 متر، و يكون القسط الشهري علي حسب كل مساحة منهم، من شروط التقديم أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة و لا يزيد عن 50سنة، ألا يكون ممتلك شقق أخرى، أيضا عدم امتلاك أي قطعة أرض او ان تكون مسجلة باسمه، يجب ألا يكون للمتقدم فيزة مشتريات متاحة حتي موعد الدراسة الائتمانية، و عدم وجود قرض بنكي أيضا يتم سداده، إذا كان متزوج فلا يحق للزوجة التقديم و لكن يمكن للأبناء من بلغو 21 أو أكثر التقديم في شقق الإسكان.





ما هى الأوراق المطلوبة أثناء التقديم على الوحدات السكنية لكل من المتزوج و الاعزب





صورة بطاقة شخصية.

الاستمارة و الإقرار بكراسة الشروط.

صورة للرقم التأمينى.

صور مفردات بالمرتب الشخصي إذا كان يعمل في قطاع حكومي أو خاص.

إيصال دفع مقدم الحجز، بالإضافة إلى إيصال شراء كراسة الشروط.

عقد الإيجار او إيصال عن حالة السكن الحالى مع وجود إيصال الكهرباء.





الأوراق المطلوبة للمتزوج هي :

صور شهادات ميلاد الأبناء.

قيد عائلى.

قسيمة الزواج.

رقم تأميني للزوجة أو الزوج.

صور مفردات بالمرتب الشخصي إذا كان يعمل في قطاع حكومي أو خاص.