تعليق مثير من زيدان بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

عبر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الكلاسيكو الذي أقيم في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".





وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أنا سعيدٌ من أجل اللاعبين، هو انتصارٌ للفريق، فالفوز هنا ليس سهلًا، من المهم للفريق استعادة الثقة، لقد حصلنا على النقاط الثلاث ولا شيء أكثر".





وأضاف :"مع الانتقادات التي تلقيناها، كان علينا أن نتحلى بالهدوء ونلعب بالشكل الذي يجب علينا فعله، قبل كل شيء كان الدفاع مهمٌّ، اتحادنا ساعدنا في ذلك، وعندما وجدنا المساحات، سجلنا الثالث".





وزاد :"نعلم أهمية راموس بالنسبة للفريق، حققنا 3 نقاط ولم يواجه أي مشاكل بشأن الإصابة".





وأشار :"لعبنا مباراة جيدة، وسعيدٌ للاعبين بعد الانتقادات التي تلقّوها، هم الذين يقاتلون في الملعب، وبعد هدف مودريتش، جميع اللاعبين ذهبوا للاحتفال معًا كالأناناس".





وواصل :"أنا فخورٌ بفريقي، كانت لدينا فرص لتسجيل الهدف الرابع والخامس".



