تحذيرات من فشل اتفاقية التجارية بين الاتحاد الاوروبي و دول ميركوسور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
Advertisements

حذر قطاع صناعة السيارات في ألمانيا من فشل اتفاقية التجارة المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول ميركوسور في أمريكا اللاتينية.

وقالت هيلديجارد مولر، رئيسة رابطة شركات صناعة السيارات، إن فشل الاتفاقية أو تأجيلها إلى أجل غير منظور زمنيا سيكون بمثابة " إشارة سلبية للغاية لأوروبا كمركز صناعي وكذلك للبيئة وحماية المناخ"

وأضافت:" نحن نحتاج بالذات في هذه المرحلة الصعبة حاليا إلى أوروبا الشجاعة والحازمة التي تخلق ظروفا إطارية جيدة للعمل".

وتأتي هذه التصريحات من مولر ردا على شكوك ثارت حول الاتفاقية بسبب أسئلة تتعلق بحماية المناخ.

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ضمن من أبدوا شكوكا حيال الاتفاقية.

وقالت مولر إنه من خلال الاتفاقية وحدها، التي تتضمن التزاما بأهداف اتفاقية باريس للمناخ، يمكن للشركاء الالتزام بوعودهم وتعزيز حماية المناخ.

وتضم مجموعة ميركوسور البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي. وتوصلت المجموعة والاتحاد الأوروبي نهاية يونيو 2019 بعد مفاوضات استمرت لأعوام، إلى اتفاق سياسي مبدئي بخصوص إنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، غير أن دولا عدة في الاتحاد الأوروبي، وبينها فرنسا، عادت وأثارت الشكوك حول الاتفاقية.

ويطالب المنتقدون، على سبيل المثال، بأن تعزز مجموعة ميركوسور جهودها في مجال حماية الغابات المطيرة، ونظرا لأن مصادقة دول الاتحاد الاوروبي مطلوبة من أجل تنفيذ الاتفاقية، يجب الاستجابة إلى مطالبها.

وحذرت مولر من أن مثل هذه التعديلات لا ينبغي أن تؤدي إلى إعادة فتح الاتفاقية مرة أخرى بوجه عام والتفاوض مرة أخرى لأعوام، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتيح " فرصا عظيمة للناس والاقتصاد وحماية المناخ سواء في أوروبا أو في الدول اللاتينية الأربع".

وأفادت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية منتصف الشهر الجاري بأن هناك محادثات جارية مع دول المجموعة من أجل دفعها إلى مزيد من الالتزامات الذاتية حيال حماية الغابات المطيرة في الأمازون وحماية المناخ، وتأمل المفوضية من جانبها في أن تسحب الدول المنتقدة لاحقا تهديداتها بنقض الاتفاقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

خالد الجندي: كلمات هذه الأغنية تسيئ إلى شرع الله (فيديو)

منذ أقل من ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ يوم

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعلي في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من نصف ساعة

جلسة حاسمة في الأهلي بين موسيماني ولجنة التخطيط

منذ أقل من ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك يغيب عن موقعة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق تجاري مع فيتنام

الاتحاد الأوروبي ومجموعة أمريكا الجنوبية يتوصلان لمسودة اتفاقية للتجارة الحرة

اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور"بعد 20 عاما من المفاوضات

"النواب" الفرنسي يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

رئيس الوزراء الأيرلندي: دبلن ستصوت ضد اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكتلة التجارة الأمريكية

الاتحاد الأوروبي يضغط على البرازيل بسبب حرائق الأمازون

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»