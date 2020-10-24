كومان يُهاجم التحكيم بعد الخسارة أمام ريال مدريد

انتقد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قرارات حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد في الكلاسيكو والتي خسرها الفريق الكتالوني بهدف مقابل ثلاثة أهداف في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".





وقال كومان عقب نهاية المباراة :"ركلة جزاء غير مفهومة، لم يكن في صالحنا قرارات تقنية الفيديو في أي مباراة لعبناها هذا الموسم".





وأضاف :"أنا لا أفهم قرار الحكم، تقنية الفيديو تظهر فقط عندما يكون القرار ضدنا".





وتابع :"القرارات من الفيديو دائما ضدنا، لا افهم ابدا ركلة الجزاء هذه، لم يعجبني ذلك وقرارات الحكام كلها كانت ضدنا في المباراة".





وزاد :"لا افهم عمل تقنية الفيديو، كل قرارتهم ضد البارسا، في 5 مباريات وليست فقط في مباراة اليوم، هناك امثلة كثيرة، ركلة جزاء لميسي ضد إشبيلية، والطرد في ختيافي، واليوم".





وأوضح :"لا نستحق الخسارة في مباراة اليوم، ولكن هذه هي كرة القدم".





وأشار :"الشباب جزء من الفريق وكان علينا اختيار هذه الخطة التكتيكية في المباراة".



