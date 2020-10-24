على هامش مهرجان الجونة..أسماء جلال تشعل "إنستجرام" بتوب أسود

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة أسماء جلال، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "جلال" في الصورة بتوب أسود، وجيب نفس اللون، والذي يبرز ملامح جسدها، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها: "الف الف الحمدلله على السلامة "،" ينفع كده يعني ياسوما ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال، مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس،وشاركت أيضا في مسلسل "لعبة النسيان" في شهر رمضان الماضي مع دينا الشربيني.

على هامش مهرجان الجونة..أسماء جلال تشعل "إنستجرام" بتوب أسود
على هامش مهرجان الجونة..أسماء جلال تشعل "إنستجرام" بتوب أسود

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