نسرين طافش تواصل تألقها بإطلالة أنثوية بامتياز في ثاني أيام الجونة السينمائي

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شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، بكواليس تحضيرها للمشاركة في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، والذي انطلقت فعالياته أمس.



وتألقت نسرين بفستان مزين بالألوان المبهجة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة أضفت للإطلالة رونقًا خاصا.



يذكر أن نسرين حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة.



وشارك في البطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.