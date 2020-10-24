أول تعليق من كورتوا بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد سعادته الكبيرة عقب الفوز الذي حققه فريقه على برشلونة في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف في الكلاسيكو والذي أقيم في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

 

وأضاف عقب نهاية المباراة :"هذا الأُسبوع لم يكن سهلًا بالنّسبة لنا، نحن سعداء بهذه النتيجة، لقد فعلنا كل ما أراده زيدان منّا اليوم، الشّوط الثاني كان هادئًا للغاية، كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر ولكن نيتو صدّ بعض الفرص".

 

وأضاف :" الجميع كان يشكّك فينا ولكن كنّا نؤمن بأنفسنا وبقدراتنا، الآن نفكّر بالمباراة القادمة".

 

وفاز ريال مدريد على برشلونة في كامب نو بثلاثة أهداف مقابل هدف لينقض الفريق الملكي على صدارة الليجا بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة.

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