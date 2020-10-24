أول تعليق من راموس بعد فوز ريال مدريد في الكلاسيكو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر الدولي الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد عن سعادته عقب فوز فريقه على برشلونة في الكلاسيكو في قمة مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال راموس عقب نهاية المباراة :"نحن سعداء خصوصًا بعد الاسبوع الصّعب، الفريق سيبقى متّحد، هذه الاشياء تحدث ونفضّل أن تحدث لنا في بداية الموسم".

وأضاف :"الفريق قد يخسر ولكن علينا أن نلعب دائمًا بكثافة".

وتابع :"هناك أوقات الحالة الذّهنية فيها أهم من الحالة البدنية، لقد جئنا بعقلية الفوز وقدّمنا كل ما لدينا من أجل ذلك".

وزاد:" لقد ظهر إتّحاد الفريق باحتضان لوكا في الهدف الثالث، يجب أن نستمر على هذا المنوال".

وأشار :"أعتقد أن ضربة الجزاء واضحة جدا، لا يمكنك أن تنتقد الحكم لضربة جزاء واضحة مثل هذه".

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