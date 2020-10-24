نائب العليا للانتخابات الأسبق: إقبال كبير من المصريين على اللجان الانتخابية في أول أيام التصويت (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات الأسبق، إن هناك إقبال كبير ورغبة من المصريين في التصويت والتوجه إلى المقار الانتخابية في أول أيام التصويت.

وقال "عبد الرحمن" في لقائه ببرنامج "التغطية الخاصة" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "تواجدت مع الناخبين منذ الصباح وأشعر أن هذه الانتخابات تختلف عن انتخابات مجلس الشيوخ".

وأشار إلى أن هناك إقبال من المرشحين على قوائم الفردي في هذه الانتخابات، متمنيًا ألا يكون هناك أي أصوات باطلة مثلما حدث في انتخابات الشيوخ الماضية حيث وصل عدد الأصوات الباطلة إلى 2 مليون صوت.

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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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