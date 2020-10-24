إقبال كبير على لجان الاقتراع بالأقصر.. والمحافظ يتفقد سير الانتخابات (صور)
السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:29 م
طاهر الحساني
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تشهد لجان اقتراع ماراثون انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، في يومها الأول، اقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين لاختيار مؤيديهم وتمثيلهم تحت قبة البرلمان.
ويشهد ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في محافظة الأقصر، تنافس 77 مرشحًا بثلاث دوائر انتخابية لاختيار 3 أعضاء على مقاعد الفردي، فيما يبلغ عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ ٨٣٦٧٥٩ ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ ١٧٠ مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ ٢٨٣ لجنة فرعية.
وأجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفقة محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير عملية جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في يومها الأول، والتي تُجرى على مدار يومي السبت والأحد الموافق ٢٤ و٢٥ أكتوبر الجاري.
شملت جولة محافظ الأقصر تفقد لجان مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بالأقصر، ومدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي بالبياضية، ومدرستين بالشغب بمركز إسنا، والوحدة المحلية للشغب، ومدرسة الشهيد محمد نور الابتدائية بإسنا، ومدرسة الثانوية بنات بإسنا، والوحدة الصحية بإسنا.
واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل اللواء أشرف منير حكمدار الأقصر، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والعميد محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، ومحمد سيد رئيس مركز إسنا، وعزيزة ادم رئيس قرية الشغب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
ويشهد ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في محافظة الأقصر، تنافس 77 مرشحًا بثلاث دوائر انتخابية لاختيار 3 أعضاء على مقاعد الفردي، فيما يبلغ عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ ٨٣٦٧٥٩ ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ ١٧٠ مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ ٢٨٣ لجنة فرعية.
وأجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفقة محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير عملية جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في يومها الأول، والتي تُجرى على مدار يومي السبت والأحد الموافق ٢٤ و٢٥ أكتوبر الجاري.
شملت جولة محافظ الأقصر تفقد لجان مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بالأقصر، ومدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي بالبياضية، ومدرستين بالشغب بمركز إسنا، والوحدة المحلية للشغب، ومدرسة الشهيد محمد نور الابتدائية بإسنا، ومدرسة الثانوية بنات بإسنا، والوحدة الصحية بإسنا.
واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل اللواء أشرف منير حكمدار الأقصر، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والعميد محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، ومحمد سيد رئيس مركز إسنا، وعزيزة ادم رئيس قرية الشغب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
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