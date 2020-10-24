إقبال كبير على لجان الاقتراع بالأقصر.. والمحافظ يتفقد سير الانتخابات (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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تشهد لجان اقتراع ماراثون انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، في يومها الأول، اقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين لاختيار مؤيديهم وتمثيلهم تحت قبة البرلمان.

ويشهد ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في محافظة الأقصر، تنافس 77 مرشحًا بثلاث دوائر انتخابية لاختيار 3 أعضاء على مقاعد الفردي، فيما يبلغ عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ ٨٣٦٧٥٩ ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ ١٧٠ مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ ٢٨٣ لجنة فرعية.

وأجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفقة محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير عملية جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في يومها الأول، والتي تُجرى على مدار يومي السبت والأحد الموافق ٢٤ و٢٥ أكتوبر الجاري.

شملت جولة محافظ الأقصر تفقد لجان مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بالأقصر، ومدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي بالبياضية، ومدرستين بالشغب بمركز إسنا، والوحدة المحلية للشغب، ومدرسة الشهيد محمد نور الابتدائية بإسنا، ومدرسة الثانوية بنات بإسنا، والوحدة الصحية بإسنا.

واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل اللواء أشرف منير حكمدار الأقصر، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والعميد محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، ومحمد سيد رئيس مركز إسنا، وعزيزة ادم رئيس قرية الشغب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
إقبال كبير على لجان الاقتراع بالأقصر.. والمحافظ يتفقد سير الانتخابات (صور)
إقبال كبير على لجان الاقتراع بالأقصر.. والمحافظ يتفقد سير الانتخابات (صور)
إقبال كبير على لجان الاقتراع بالأقصر.. والمحافظ يتفقد سير الانتخابات (صور)
إقبال كبير على لجان الاقتراع بالأقصر.. والمحافظ يتفقد سير الانتخابات (صور)
إقبال كبير على لجان الاقتراع بالأقصر.. والمحافظ يتفقد سير الانتخابات (صور)
إقبال كبير على لجان الاقتراع بالأقصر.. والمحافظ يتفقد سير الانتخابات (صور)
إقبال كبير على لجان الاقتراع بالأقصر.. والمحافظ يتفقد سير الانتخابات (صور)
إقبال كبير على لجان الاقتراع بالأقصر.. والمحافظ يتفقد سير الانتخابات (صور)

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