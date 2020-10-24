إقبال كبير على لجان الاقتراع بالأقصر.. والمحافظ يتفقد سير الانتخابات (صور)



واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.



رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل اللواء أشرف منير حكمدار الأقصر، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والعميد محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، ومحمد سيد رئيس مركز إسنا، وعزيزة ادم رئيس قرية الشغب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



شملت جولة محافظ الأقصر تفقد لجان مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بالأقصر، ومدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي بالبياضية، ومدرستين بالشغب بمركز إسنا، والوحدة المحلية للشغب، ومدرسة الشهيد محمد نور الابتدائية بإسنا، ومدرسة الثانوية بنات بإسنا، والوحدة الصحية بإسنا.