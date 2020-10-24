وزير السياحة والآثار والأمين العام يتابعان الاستعدادت النهائية لافتتاح المركبات الملكية

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تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار متحف المركبات الملكية اليوم السبت، حيث يجري العمل النهائي به على قدم وساق استعدادًا لافتتاحه الوشيك.



ورافق العناني في زيارته الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث اطلعا على آخر الاستعدادات تمهيدًا للافتتاح.



وخلال الجولة أشاد وزير السياحة والآثار بالمجهود الذي بذله فريق الترميم بقيادة الدكتورة إيمان نبيل، حيث تمكن أعضاء الفريق من إنقاذ الكنوز الأثرية التي تضمها أروقة المتحف والذي يستعد لاستقبال الزوار قريبًا.



والمتحف يضم مجموعة متميزة من وسائل النقل التي كان يستخدمها ملوك وحكام الأسرة العلوية، من عربات كانت تستخدم في المناسبات الرسمية، ونياشين الخديو إسماعيل وميدالية اتحاد الفروسية المصري المصنوعة من الذهب، والسروج العسكرية التي كانت تستعمل في هذا الوقت وملابس سائق العربة الآلاي الملكية.



كما يضم المتحف أكبر عدد من اللوحات الورقية التى تعرض صور نادرة للملك فاروق بالإضافة إلى مجموعة نادرة من صور الخيول هذا وعدد كبير من اللوحات الزيتية يعود تاريخها للأسرة العلوية بالإضافة من عرض مجموعة من الاكلاشيهات الملكية.



الجدير بالذكر أن أعمال تطوير المتحف شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم تزويد المتحف بقاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت.



وأنشئ متحف المركبات الملكية في عهد الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩)، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.