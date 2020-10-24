وزير السياحة والآثار والأمين العام يتابعان الاستعدادت النهائية لافتتاح المركبات الملكية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار متحف المركبات الملكية اليوم السبت، حيث يجري العمل النهائي به على قدم وساق استعدادًا لافتتاحه الوشيك.

ورافق العناني في زيارته الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث اطلعا على آخر الاستعدادات تمهيدًا للافتتاح.

وخلال الجولة أشاد وزير السياحة والآثار بالمجهود الذي بذله فريق الترميم بقيادة الدكتورة إيمان نبيل، حيث تمكن أعضاء الفريق من إنقاذ الكنوز الأثرية التي تضمها أروقة المتحف والذي يستعد لاستقبال الزوار قريبًا.

والمتحف يضم مجموعة متميزة من وسائل النقل التي كان يستخدمها ملوك وحكام الأسرة العلوية، من عربات كانت تستخدم في المناسبات الرسمية، ونياشين الخديو إسماعيل وميدالية اتحاد الفروسية المصري المصنوعة من الذهب، والسروج العسكرية التي كانت تستعمل في هذا الوقت وملابس سائق العربة الآلاي الملكية.

كما يضم المتحف أكبر عدد من اللوحات الورقية التى تعرض صور نادرة للملك فاروق بالإضافة إلى مجموعة نادرة من صور الخيول هذا وعدد كبير من اللوحات الزيتية يعود تاريخها للأسرة العلوية بالإضافة من عرض مجموعة من الاكلاشيهات الملكية.

الجدير بالذكر أن أعمال تطوير المتحف شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم تزويد المتحف بقاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت.

وأنشئ متحف المركبات الملكية في عهد الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩)، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر متحف المركبات الملكية

أخبار تهمك

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ يوم

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة المفصولة: قراراتي تجاهك كانت لصالح التلاميذ

منذ حوالي 6 ساعات

جلسة حاسمة في الأهلي بين موسيماني ولجنة التخطيط

منذ ساعة الا ربع

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الزمالك يغيب عن موقعة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

خالد الجندي: كلمات هذه الأغنية تسيئ إلى شرع الله (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

متحف المركبات الملكية في بولاق يستعد للافتتاح (صور)

"الأعلى للآثار": عربة زفاف الخديوي إسماعيل كانت هدية من أوچيني (فيديو)

شاهد.. اللمسات النهائية لمتحف المركبات الملكية قبيل افتتاحه

مسابقة لهواة التصوير برعاية وزارة السياحة والآثار.. تعرف على التفاصيل

فريق ترميم المركبات الملكية ينجح في تصميم غرفة تعقيم أثرية (صور)

100 ألف سائح زاروا الغردقة وشرم الشيخ في أقل من شهرين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»