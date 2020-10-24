إصابة مرشح برلماني في كفرالشيخ بفيروس كورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
أعلن محمد إبراهيم جاويش، مرشح مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه قد تم إحتجازه وعزله لحين تماثله للشفاء.

وكتب المرشح البرلماني علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك": الحمدلله علي كل قضائه وقدره حمد الرضا بحكمه لليقين بحكمته أعلن لكم جميعا إصابتي بفيروس كورونا وأنا الآن في حاله عزل واعتزر عن عدم تواجدي بينكم واطلب منكم الدعاء اخوكم محمد جاويش مرشح البرلمان.

والدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم مركزي "سيدي سالم والرياض"، يجري بها حاليا حرب تكسير عظام لما يوجد بها من أسماء جماهيرية، ولعل على رأسهم الدكتور محمود سامي، الذي فقد بصره أثناء علاجه مصابي كورونا بمستشفى عزل بلطيم في مايو الماضي، وكذلك المهندس محمد مفتاح، المدير العام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والنائب الحالي العميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، والنائب الحالي اللواء شكري الجندي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

نجم الزمالك يغيب عن موقعة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة المفصولة: قراراتي تجاهك كانت لصالح التلاميذ

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الجندي: كلمات هذه الأغنية تسيئ إلى شرع الله (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

جلسة حاسمة في الأهلي بين موسيماني ولجنة التخطيط

منذ ساعة الا ربع

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رئاسة البرلمان الإيراني: تسجيل إصابة أربعة نواب بفيروس كورونا

عزل قرية "كفر العجمي" بكفرالشيخ لمدة 14 يوما (صور)

"الفجر" ترصد أولى لحظات عزل قرية كفر العجمي بكفرالشيخ (فيديو)

محافظ كفر الشيخ يتخذ قرارا مهما بشأن القريتين المعزولتين

بالأسماء.. وزراء ومسئولون مصريون في مصيدة "كورونا"

جمال نورالدين: يوجد في كفر الشيخ 13 مستشفى عزل (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»