إصابة مرشح برلماني في كفرالشيخ بفيروس كورونا

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أعلن محمد إبراهيم جاويش، مرشح مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه قد تم إحتجازه وعزله لحين تماثله للشفاء.



وكتب المرشح البرلماني علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك": الحمدلله علي كل قضائه وقدره حمد الرضا بحكمه لليقين بحكمته أعلن لكم جميعا إصابتي بفيروس كورونا وأنا الآن في حاله عزل واعتزر عن عدم تواجدي بينكم واطلب منكم الدعاء اخوكم محمد جاويش مرشح البرلمان.



والدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم مركزي "سيدي سالم والرياض"، يجري بها حاليا حرب تكسير عظام لما يوجد بها من أسماء جماهيرية، ولعل على رأسهم الدكتور محمود سامي، الذي فقد بصره أثناء علاجه مصابي كورونا بمستشفى عزل بلطيم في مايو الماضي، وكذلك المهندس محمد مفتاح، المدير العام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والنائب الحالي العميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، والنائب الحالي اللواء شكري الجندي.