ريال مدريد يقهر برشلونة بالثلاثة في كلاسيكو الأرض

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
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حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا على حساب غريمه التقليدي برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ريال مدريد مبكراً بهدف للأوروغواياني فيدي فالفيدري (ق5)، قبل أن يدرك برشلونة التعادل سريعاً (ق8) بواسطة أنسو فاتي ليصبح أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو عن (17 عاماً و359 يوماً).



وفي الشوط الثاني تقدم الريال مجدداً بهدف من ركلة جزاء تحصل عليها وسجلها القائد سرجيو راموس (ق63)، قبل أن يطلق الكرواتي لوكا مودريتش رصاصة الرحمة بهدف ثالث (ق90).



وصعد الريال إلى صدارة الجدول بهذا الانتصار، بعدما حصد النقطة الـ13، بينما تجمد رصيد برشلونة عند سبع نقاط من خمس مباريات.

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