بعد نجاح "أنا لما بحب".. أمجد جمعة يطرح كليب "أحلى صبية"

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طرح الفنان السوري أمجد جمعة، فيديو كليب جديد بعنوان أحلى صبية وذلك عبر المنصات الرقمية وقناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا فور طرحه عبر اليوتيوب، حيث حقق نسب مشاهدة عالية تخطت النصف مليون في وقت قياسي.



الأغنية من كلمات أمجد جمعة، وحرص أمجد خلال الكليب على تقديم فكرة جديدة نالت إعجاب الجمهور.



يذكر أن أمجد جمعة هو صاحب أغنية "أنا لما بحب"، والتي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بنجاحات كبيرة.