بعد نجاح "أنا لما بحب".. أمجد جمعة يطرح كليب "أحلى صبية"

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


طرح الفنان السوري أمجد جمعة، فيديو كليب جديد بعنوان أحلى صبية وذلك عبر المنصات الرقمية وقناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا فور طرحه عبر اليوتيوب، حيث حقق نسب مشاهدة عالية تخطت النصف مليون في وقت قياسي.

الأغنية من كلمات أمجد جمعة، وحرص أمجد خلال الكليب على تقديم فكرة جديدة نالت إعجاب الجمهور.

يذكر أن أمجد جمعة هو صاحب أغنية "أنا لما بحب"، والتي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بنجاحات كبيرة.

أخبار تهمك

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعلي في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك يغيب عن موقعة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

جلسة حاسمة في الأهلي بين موسيماني ولجنة التخطيط

منذ أقل من ساعة

خالد الجندي: كلمات هذه الأغنية تسيئ إلى شرع الله (فيديو)

منذ أقل من ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ يوم

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»