المملكة العربية السعودية تطرح عملات ورقية من فئة 20 ريال بمناسبة ترأسها قمة العشرين

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عزمها طرح فئة العشرين ريالاً من العملة الورقية السعودية، بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وذلك استناداً إلى المادة (الرابعة) من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ1379/07/01هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن فئة العشرين ريالاً التذكارية سوف يتم طرحها وتداولها اعتباراً من يوم الأحد ـ الموافق 2020/10/25م، وذلك جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

 وأكدت "ساما" أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين. لافتة إلى أن تصميم ورقة فئة العشرين ريالاً تضمّن صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود   على وجه هذه الفئة، وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (G20) بشكل ثلاثي الأبعاد. فيما تضمّن ظهر الورقة خريطة العالم موضح عليها دول مجموعة العشرين بلون مختلف. وتظهر خريطة المملكة يصدر منها إشعاع يرمز إلى ملتقى هذه الدول على أرضها، وإلى أهمية المملكة باعتبارها مصدر إشعاع حضاري واقتصادي.

 

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قمة العشرين المملكة العربيه السعودية

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