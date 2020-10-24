نقيب الإعلاميين يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أدلى اليوم، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات البرلمانية بمدرسة المستقبل بمدينة السادس من أكتوبر.


وقال "سعدة" إن مصر تشهد عرسًا ديمقراطيًا جديدًا، وهو انتخابات مجلس النواب، التي بدأت صباح اليوم السبت في أربع عشرة محافظة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، مؤكدًا أن إجراء تلك الانتخابات في هذا التوقيت، يعكس قدرة الدولة واستعدادتها الكاملة لهذا الحدث.


وأكد "سعدة" أن استعداد مؤسسات الدولة المعنية لهذا الاستحقاق الديمقراطي، مضيفًا: "شاهدت سهولة سير العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها، ولاحظت إقبالًا تصويتيًا من جموع الشعب المصري مستحق التصويت، مما يدل على ارتفاع درجات الوعي لدى المصريين، وإصرارهم على استكمال بناء المؤسسات البرلمانية والتشريعية المصرية".


وتابع: "أوجه النداء الى جميع المصريين مستحقي التصويت، بضرورة توجههم إلى لجان الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم، نظرًا أن هذا واجب وطني علينا جميعًا".

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