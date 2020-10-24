تعقيم وتطهير.. كيف استغلت لجان انتخابات النواب ساعة الراحة؟

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انطلقت فى التاسعة من صباح اليوم السبت، عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب، فى محافظات المرحلة الأولى، التى تجرى فى دوائر 14 محافظة، هى: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، بحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 52 لسنة 2020، الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، الصادر فى 10 سبتمبر الماضى.



وفيما توافد عدد كبير من الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى من شأنها تجنيب الناخبين خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أعلن رؤساء اللجان الفرعية، غلق أبواب اللجان فى تمام الساعة الثالثة مساءً، وأعيد فتحها أمام الناخبين فى تمام الساعة الرابعة مساءً، وهى فترة الراحة المخصصة للقضاة المشرفين على الانتخابات، المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية، والتى حددها قرار الهيئة بأن تبدأ الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة، على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج.



وفى تلك الآونة، يتم وقف التصويت بشكل مؤقت، ويتم إغلاق مقر اللجنة بقفل تأمينى، بعد التأكد من سلامة وإغلاق جميع النوافذ والأابواب، إلى جانب غلق فتحة صندوق الانتخابات البلاستيكى، وإثبات ذلك فى محضر إجراءات اللجنة، ويتم التحفظ على الأوراق والمستندات بالطريقة التى يراها رئيس اللجنة مناسبة، لحين انتهاء ساعة الراحة، ويتم إثبات ذلك فى المحضر المعد لذلك، ويحظر على رؤساء اللجان وأمنائها مغادرة محيط مركز الاقتراع خلال فترة الراحة أيا كانت الظروف، على أن تستكمل عملية التصويت بعد انتهاء فترة الراحة، ويتم التأكد أولا من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات فى المحضر المعد لذلك، قبل استئناف التصويت.



واستغلت بعض اللجان الانتخابية ساعة الراحة فى تطهير وتعقيم محيط اللجان، استعدادا لاستئناف عملية التصويت، واستقبال الناخبين بعد انتهاء فترة الراحة المقررة، وفور إعادة فتح اللجان الانتخابية بمعرفة رؤسائها، جرى تعقيم وتطهير اللجان من الداخل، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، على مدار يومى السبت، والأحد، 24 و25 أكتوبر الحالى، فى 14 محافظة هى: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.



ويدلى 33 مليونا، و472 ألفا، و778 ناخبًا، بأصواتهم خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، فى 10 آلاف، و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا بالنظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.



ومن بين 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية، يختار الناخبون 143 نائبا بالنظام الفردى، إذ يتم انتخاب 25 نائبا فى 12 دائرة بالجيزة، و10 نواب فى 4 دوائر بالفيوم، و8 نواب فى 4 دوائر ببنى سويف، و16 نائبا فى 6 دوائر بالمنيا، و12 نائبا فى 4 دوائر بأسيوط، ونائبين اثنين فى دائرتين بالوادى الجديد، و14 نائبا فى 8 دوائر بسوهاج، و9 نواب فى 4 دوائر بقنا، و3 نواب فى 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب فى 4 دوائر بأسوان، و3 نواب فى 3 دوائر بالبحر الأحمر، و16 نائبا فى 6 دوائر بالإسكندرية، و18 نائبا فى 9 دوائر بالبحيرة، ونائبين اثنين فى دائرتين بمطروح.



كما يتم انتخاب قائمة من بين قائمتين اثنتين، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ142 مقعدا برلمانيا فى دائرتين، الدائرة الثانية، هى دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم 11 محافظة هى الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومخصص لها 100 مقعد، والدائرة الرابعة، وهى دائرة قطاع غرب الدلتا، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومخصص لها 42 مقعدا.



ويتكون مجلس النواب من 568 نائبا منتخبا، 284 بالنظام الفردى، و284 بنظام القوائم، على أن يتم تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة، بواقع 142 مقعدا، ويعين رئيس الجمهورية 5% من أعضاء المجلس، بواقع 28 نائبا، من بينهم 7 مقاعد للمرأة، ليصبح إجمالى عدد النواب المنتخبين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية بالمجلس 596 نائبا.