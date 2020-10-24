الرعاية الصحية: 40 ألف خدمة طبية بمستشفى الزهور لمنتفعي التأمين الصحي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم 40 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال مستشفى الزهور التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال الربع الأول من العام الثاني من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ( يوليو – سبتمبر ) 2020.

وأوضحت الهيئة أنه تم تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية من خلال مستشفى الزهور للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد، والتي شملت 5 آلاف و16 كشف بالعيادات الخارجية للمستشفى في تخصصات "الباطنه، العظام، الفم والأسنان، المسالك البولية"، بالإضافة إلى أن خدمات الأشعة والفحوصات المعملية داخل المستشفى بلغت 34 ألف و662 فحص طبي ومعملي، فيما بلغت عدد العمليات الجراحية 322 عملية ما بين عمليات جراحية ذات مهارة وكبرى ومتوسطة وصغرى.

وأضافت أن العمليات شملت إجراء 71 عملية جراحية ذات مهارة، و63 عملية كبرى، و57 عملية صغرى، و131 عملية متوسطة، في مختلف التخصصات الطبية "الجراحة العامة، جراحة عظام عامة، جراحة الفم والأسنان، جراحة المسالك البولية"، لافتة إلى أن الطاقة الاستيعابة للمستشفى تبلغ 28 أسِرة داخلي و10 عناية كبار، بالإضافة إلى غرفتين عمليات.

هذا، وفي إطار السعي الدائم والمستمر زيادة الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية المميزة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد، أعلنت الهيئة عن تزويد قسم الطوارئ بمستشفى الزهور بورسعيد بوحدة عناية مركزة مجهزة بعدد 3 أسرة مجهزة بمونيتور لمتابعة العمليات الحيوية، بالإضافة إلى جهاز تنفس صناعي، وغرفة خاصة لمناظرة حالات طوارئ العظام المترددة على المستشفى، فضلًا عن فريق الطوارئ من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين ذو الكفاءة والمهارة العالية والمتواجدين بقسم الطوارئ بالمستشفى على مدار الساعة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة الصحية المميزة المقدمة للمرضى ولكل مواطن مصري.

كما أشارت هيئة الرعاية الصحية إلى توافر خدمات جهاز الأشعة المقطعية (Siemens) بمستشفى الزهور ببورسعيد، والذي يستخدم في فحص جميع أجزاء الجسم كاملة، وأهمها الأشعة المقطعية على الصدر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يستخدم الجهاز في التشخيص المبدئي للإصابة بالفيروس، كما يستخدم الجهاز في تشخيص الحالات الطارئة مثل النزيف والجلطات.

وكذلك توافر خدمات جهاز السونار ثلاثي الأبعاد (Logiq e) والذي يتميز بدقة مذهلة ومعلومات فورية ويستخدم في فحص منطقة البطن والحوض والأوعية الدموية والغدة الدرقية ومتابعة الحمل وسلامة الجنين بفترات الحمل المختلفة وتحديد جنس المولود، مؤكدة أن قسم الأشعة بالمستشفى يضم نخبة كبيرة مميزة من الأطباء والفنيين المتخصصين في التصوير الطبي.

وذلك بالإضافة إلى توافر جهاز تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية من خارج الجسم (ESWEL)، والذي يستخدم في عمليات تفتيت حصوات الكلى من خارج الجسم وتحويلها إلى جزيئات صغيرة جدًا تساعد على خروجها من الجسم بصورة طبيعية جدًا دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو عمليات المنظار، وتعمل عيادة تفتيت حصوات الكلى بمستشفى الزهور بورسعيد يوميًا من السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وتابعت الهيئة: أنه من ضمن خدمات مستشفى الزهور التابعة للهيئة ببورسعيد أيضًا خدمات كشف وعلاج وحشو الأسنان سواء "حشو عصب، حشو كمبوزيت تجميلي، حشو مملغم، حشو أطفال، حشو عصب أطفال، خلع جراحي للجذور"، وذلك من خلال عيادة الأسنان بالمستشفى من يوم السبت إلى يوم الأربعاء في كل أسبوع، وتضم العيادة نخبة من أطباء الأسنان المميزين.

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