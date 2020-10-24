مسنة بعد إدلائها في انتخابات النواب: "الترتيبات في منتهى الجمال.. وربنا يهدي الشباب" (فيديو)



وأضافت خلال تصريحاتها بفضائية "TeN"، اليوم السبت: "الترتيبات شيء في منتهى الجمال، ربنا يحفظ مصر دايما، ويديمها علينا"، موجهة رسالة للشباب: "ربنا يهديهم وينزلوا يشاركوا بصوتهم، ويقدر المسؤولين على خدمة البلد".







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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.



قالت مسنة أثناء الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020: "مصر هي أهم حاجه في حياتنا، ولازم نعمل كل حاجه مفيدة لمصر".