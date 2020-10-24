المجنى عليها في واقعة اغتصاب الخانكة: صديقي خاني مع أني كنت بحبه

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أمر المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية اليوم، بحبس 4 متهمين بالتعدي جنسيا على موظفة في منطقة الخانكة، تحت تهديد السلاح، وتوجيه تهمة الاغتصاب والسرقة، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وقالت المجني عليها في اعترافاتها، أنها سلمت نفسها لصديقها لأنها تحبه، لكنه طلع "خائن" وباعها لأصدقائه ليعطوه مخدرات "استروكس"، وأكدت أنها ذهبت مع صديقها بمحض إرادتها، إلا أنها فوجئت بأنه أحضر لها مجموعة من المدمنين من أصدقائه، وعملوا عليها حفلة اغتصاب جماعي تحت تهديد السلاح.

وأضافت المجني عليها أنها اختلقت قصة أن شخصًا مجهولًا اعترض مركبة الـ"توكتوك" التي كانت تستقلها على طريق "العزبة البيضاء"، بدائرة المركز، أجبرها تحت تهديد سلاح أبيض على الترجل معه، واقتيادها إلى منطقة الزراعات المتاخمة، وقيامه وثلاثة آخرين كانوا في انتظاره، بالتعدي عليها كرهًا عنها، والاستيلاء على هاتفها المحمول، وعادت لتعترف بأنها ذهبت مع عشيقها بمحض إرادتها.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث مركز الخانكة، بلاغًا موظفة باعتراض شخص مجهول مركبة الـ"توك توك" التي كانت تستقلها على طريق العزبة البيضاء بدائرة المركز، واستوقف قائدها وهدده بسلاح أبيض، وأجبرها على الترجل، واقتادها لمنطقة الزراعات المتاخمة.

وأضافت أن هناك 3 أشخاص آخرين كانوا في انتظاره، واعتدوا عليها كرها عنها واستولوا منها على هاتفها المحمول.

جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية.

جهود فريق البحث الجنائي والتحريات قادت إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المجني عليها، وتبين كذبها، وأنها ترتبط بعلاقة مع عاطل، له معلومات جنائية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 3 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

تمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة، والاعتداء على المجني عليها كرهًا عنها تحت تهديد سلاح أبيض، واستولوا على هاتفها المحمول.

أرشد المتهمون عن قطعتي سلاح أبيض "مطواة" مستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وجرى ضبطهما والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

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