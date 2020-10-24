زراعة الفيوم: إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية أثناء سير العملية الانتخابية

Advertisements

تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم قامت المديرية برفع حالة الطوارئ من خلال حزمة إجراءات تنفيذية للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية الخصبة خلال فترة الانتخابات مجلس النواب من خلال تشكيل غرف عمليات مركزية من جهاز حماية الأراضي بالمديرية والإزالة الفورية للمتعدين، وتحويل المخالفة للنيابة، وأيضا لجان مروية للتأكد من دقة بيانات التعديات خاصة أن هناك من يستغل انشغال أجهزة الأمن فى تأمين سير العملية الانتخابية ويقوم بالتعدى على الأراضي الزراعية.



خلال ذلك قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ الإزالات الفورية، حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية وقوات الشرطه بقيادة العميد خالد حسين بتنفيذ زالة اليوم بمركز طاميه عدد 4 حالات ازاله فوريه فى المهد على مساحة 3 قراريط و18 سهم حالتان فى جمعية كفر محفوظ قرية الصبيحات وحاله بسرسنا وحاله بالمظاطلى بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حماية الاراضى والاستاذه شيرين ومسؤل التعديات بالوحده وتم مصادره مواد البناء وتحميل البلوك بمعدات الوحدة المحلية.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازالة بناحية بندر الفيوم على الطريق الدائرى بحوض العبودة على مساحة قيراط بحضور رئيس حى جنوب الاستاذ محمد حسين ومسئول القسم الهندسى احمد عثمان والمهندس سيد احمد رئيس قسم حماية الاراضى والمهندس جمال عبد الحليم مسئول التعديات والمهندس ماجد جرجس مدير جمعية بندر الفيوم.



وكذلك ايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة الاستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بتنفيذ إزالة تعدي على الأرض الزراعية بناحية جردو بمساحة ١٢ سهم بحضور المهندس علي مشرف رئيس قسم حماية الأراضي والمهندس عبدالقوي أحمد مدير الجمعية الزراعية بناحية جردو والأستاذ يوسف محمود رئيس الوحدة المحليه بناحية جردو والأستاذ علي محمود فني.

