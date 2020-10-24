تعرف على اقتراح نائب رئيس طلخا في الدقهلية للتصدي للباعة الجائلين

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، في محافظة الدقهلية، بتفقد منطقة كوبري الجيش، بنهاية شارع صلاح سالم، بمدينة طلخا، لدراسة الوضع على الطبيعة وبحث آليات حل مشكلة وجود الباعة أسفل الكوبري.

جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة تحسين البيئة العامة للمواطنين وتوفير خدمات لائقة لهم، وتوجيهات محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا.

وتحدث نائب رئيس مركز طلخا مع عدد من الباعة الجائلين بالمنطقة للتعرف على الوضع على الطبيعة لوضع الحلول للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين في المنطقة والتي تمثل خطورة على أرواح المواطنين حيث تقع بجوار خط السكة الحديدية بطلخا.

وأوضح عاطف سعد أنه سيتم عرض اقتراح على رئيس المدينة لرفعه إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لإقامة سور بامتداد منطقة أسفل الكوبري لمنع حركة مرور المواطنين عبر خط السكة الحديد خاصة في ظل وجود كوبري علوي للمشاة أقيم حفاظا على أرواحهم.

وأكد نائب رئيس المركز أنه تم إقامة سوق مطور بطلخا في وقت سابق بالقرب من المنطقة المشار إليها ليكون سوقا شاملا يضم كافة البائعين ويتوفر فيه عوامل الأمان والسلامة.

واضاف أنه سيتم نقل الباعة الجائلين بالمنطقة إلى السوق المطور حرصا على سلامة المواطنين والبائعين وحفاظا على المظهر الحضاري للمنطقة.
تعرف على اقتراح نائب رئيس طلخا في الدقهلية للتصدي للباعة الجائلين
تعرف على اقتراح نائب رئيس طلخا في الدقهلية للتصدي للباعة الجائلين
تعرف على اقتراح نائب رئيس طلخا في الدقهلية للتصدي للباعة الجائلين
تعرف على اقتراح نائب رئيس طلخا في الدقهلية للتصدي للباعة الجائلين
تعرف على اقتراح نائب رئيس طلخا في الدقهلية للتصدي للباعة الجائلين
تعرف على اقتراح نائب رئيس طلخا في الدقهلية للتصدي للباعة الجائلين
تعرف على اقتراح نائب رئيس طلخا في الدقهلية للتصدي للباعة الجائلين
تعرف على اقتراح نائب رئيس طلخا في الدقهلية للتصدي للباعة الجائلين
تعرف على اقتراح نائب رئيس طلخا في الدقهلية للتصدي للباعة الجائلين
تعرف على اقتراح نائب رئيس طلخا في الدقهلية للتصدي للباعة الجائلين

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