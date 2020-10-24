جلسة حاسمة في الأهلي بين موسيماني ولجنة التخطيط

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، جلسة هامة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الفترة المقبلة من أجل مناقشة عدد من الملفات التي تخص الفريق أبرزها حسم مصير المعارين بعد تلقيهم أكثر من عرض من أندية الدوري المحلي.

 

بالإضافة إلى خطة الإعداد في الموسم الجديد والصفقات الجديدة المقرر التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة والاستقرار على تشكيل لائحة الفريق الجديدة بعدما طلب المدير الفني الجنوب أفريقي بإجراء تعديلات عليها لتحفيز اللاعبين على الاجتهاد أثناء المباريات الرسمية في البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر.

 

كما سيتم مناقشة الملف الطبي الخاص بالفريق في الجلسة وذلك بعد أن طلب موسيماني تقريراً من الجهاز الطبي عن أسباب كثرة الإصابات التي تضرب الفريق مما أفقدته عددا من اللاعبين المميزين مؤخرًا.

 

وطلبت لجنة التخطيط من سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي تجهيز تقرير عن مشاركات اللاعبين في الدوري لاعتماد مكافآت الفوز بالدرع وتسليمها للفريق عقب المباراة الختامية وذلك بناء على طلب من مجلس الإدارة تقديرا للجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني أثناء مشوار الدوري.

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