تفاصيل نجاح فريق طبي بتركيب ثلاث دعامات دوائية لمريض يبلغ من العمر 65 عامًا في مستشفى المنصورة الدولي

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عاني مريض يبلغ من التمر ٦٥ عاما، من وجود ضيق شديد وحرج بالشريان الأمامي النازل، وانسداد مزمن كامل بالشريان المحوري، ونجح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد الدولي سابقا في إجراء الجراحة.



ومن جانبه أعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انجاز جديد على يد ابطال صحة الدقهليه حيث نجح فريق طبي بإجراء قسطرة علاجية وتركيب دعامتين دوائيتين بالشريان الأمامي النازل ودعامة دوائية بالشريان المحوري لمريض، يبلغ من العمر 65 عاما، ويعاني من وجود ضيق شديد وحرج بالشريان الأمامي النازل وانسداد مزمن كامل بالشريان المحوري مما ترتب عليه نقص كفاءة عضلة القلب واجهاد شديد مع المجهود البسيط بعد تعرضه لذبحات متكررةوفشلت جميع محاولات المريض لتركيب دعامات.



وكان المريض تم تحويله لعمل جراحة قلب مفتوح ورفض المريض العملية وحضر المريض لمستشفى المنصورة الدولي وتم عرضه على الفريق الطبى بالمستشفى الدولي وتم مباشرته من خلال استشاري جراحة القلب واستشاري القسطرة.



وعليةالفور تم اتخاذ القرار بتركيب ثلاث دعامات دوائية محاولة لتجنب عمل جراحة قلب مفتوح للمريض وقد نجحت عملية تركيب الدعامات وخرج المريض بصحة جيدة.



وقد إطمأن وكيل صحة الدقهلية على ان المريض بحالة مستقرة وجيده، كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي بقيادة الدكتور عاطف البدوي استشاري القسطرة، الدكتور أحمد حسن اخصائي القلب، وبمعاونة فريق القسطرة بالمستشفي والفريق المعاون من هيئة تمريض العمليات والعناية والداخلي بالمستشفي واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.