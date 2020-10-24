هل يحسم بوجبا مصيره مع مانشستر يونايتد ؟

ذكرت تقارير صحفية أمريكية أن مستقبل الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مازال مجهولًا في ظل المستوى المتذبذب الذي يقدمه النجم الفرنسي مع الشياطين الحمر.





وأفادت شبكة ESPN الأمريكية بأن مانشستر يونايتد قام بتفعيل بند التجديد التلقائي في عقده مع بوجبا لمدة موسم واحد بموافقة النجم الفرنسي لينتهي في صيف 2022.





وألمحت الشبكة الأمريكية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يعتبر من أشد المعجبين ببوجبا وحث إدارة الملكي أكثر من مرة على التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد.





وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن بوجبا سيتعين عليه أن يختار بين مانشستر يونايتد وريال مدريد في الصيف المقبل في الوقت الذي أعرب فيه يوفنتوس مرة أخرى اهتمامه بالتعاقد مع النجم الفرنسي لإعادته مجددًا إلى صفوف الفريق.





وأكدت الشبكة الأمريكية أنه مع كل تلك الشائعات فإن بوجبا لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.





وكان بوجبا قد فتح الباب بقوة في الفترة الماضية أمام فكرة رحيله إلى ريال مدريد في المستقبل، حيث قال في تصريحات لوسائل الإعلام:"كل لاعب كرة قدم يحلم باللعب لريال مدريد".





واختتم بوجبا تصريحاته قائلاً:"لماذا لا ألعب هناك؟ لكن مرة أخرى، أنا في مانشستر يونايتد، أحب فريقي وأريد أن أفعل كل شيء لإعادتهم إلى حيث يجب أن يكونوا".



