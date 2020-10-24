خالد الجندي: كلمات هذه الأغنية تسيئ إلى شرع الله (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:00 م
رقية جمال
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المطرب الشعبي يجب أن يكون حذر عند التعامل مع ثوابت الدين التي لها كرامتها، مناشدًا المطرب الشعبي حمادة هلال بسحب أغنيته (الشرع محلل أربعة) والتي يتشاجر عليها مع الفنان محمد رمضان، وعدم إذاعتها إطلاقًا، أو سنضطر إلى مقاضاته أو رفع شكوانا لله ثم للأزهر الشريف.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هذا المطرب طيب وابن حلال ومؤدب ومحترم ومفيش اتنين يختلفوا على أخلاقه، معربًا عن رفضه للزج بالشرع الإسلامي في الأغاني بهذه الطريقة، مشددًا على أن هذه الأغنية كلماتها بشعة، معقبًا:"قبل ما تدوروا على الإهانة اللي جاية من فرنسا والدول الأخرى، شوفوا الإهانة اللي بتتم لدينكم في بلد الازهر الشريف".

وتقدم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ببلاغ علني للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، مناشدًا "شاكر" بالتدخل لمنع هذه الأغنية، منوهًا بأن الأغنية تقول: " بهدوء كدا من غير صربعة أنا الشرع محللي أربعة يعني هعيش في دلع علطول، وأنا أصلي بموت في الشخلعة"، معقبًا: "لا أجد كلمات ترد على هذا الإسفاف والتدني في الكلمات، موضحًا أن الشرع أوجد ظروف اجتماعية للزواج، ولكنه مش هوم ديليفري أو على الكيف، متابعًا:"الشرع مش جاي علشان يدلع حضرتك".

واعتبر "الجندي"، أن اقتران كلمة الشخلعة بالشرع فيها تجاوز وإساءة، مستنكرًا ربط العلة من تعدد الزوجات بالشخلعة، مشددًا على أن الوقاء جزء من الأجزاء المكملة للتعامل مع هذا الدين، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا".

وأعلن الفنان محمد رمضان عن استعداد لطرح أغنية جديدة بعنوان "الشرع محللي أربعة"، وكان قد نشر الفنان "رمضان" فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة"، حيث يتواجد حاليا بدبي لتصويرها، وعلق "رمضان" على الفيديو قائلًا، "من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة".

وأعلن المطرب حمادة هلال عن طرحه لأغنية جديدة تحمل نفس الاسم "الشرع محللي أربعة" من خلال نشره البرومو الخاص بها عبر قناته الخاصة بـ"يوتيوب".

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