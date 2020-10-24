تعافي محمد سامي من فيروس كورونا

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أحدث المخرج محمد سامي، ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وبدأ "سامي" تصوير مشاهد فيلم "العميل صفر"، اليوموذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا، حيث كان قد تم تأجيل التصوير ولكن لم يكشف صناع العمل على أي شئ في فترة التأجيل.



يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل "البرنس" في شهر رمضان الماضي والذي شارك به عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر ومحمد رمضان وروجينا وإدوارد.